NBA bestraft 76ers: Geldstrafe wegen Embiid-Aussagen – Verletzungspech hält an

Unstimmige Aussagen von Morey und Nurse

In ihrer Stellungnahme erklärte die NBA, dass die Aussagen von Daryl Morey, dem Präsidenten der Basketball-Operationen, und Trainer Nick Nurse "nicht mit Joel Embiids Gesundheitszustand übereinstimmten und gegen die Regeln der NBA verstießen." Die Liga bestätigte, dass Embiid aufgrund eines "Problems mit dem linken Knie" bisher in dieser Saison nicht spielen konnte.

Verletzungspech bei den Sixers

Neben Embiid hat auch der Neuzugang Paul George noch kein Spiel für Philadelphia bestritten. George laboriert an einer Knochenprellung im linken Knie. Die Sixers gaben am Dienstag bekannt, dass beide Spieler zwar teilweise am Training teilgenommen haben, jedoch für das anstehende Spiel gegen die Detroit Pistons nicht zur Verfügung stehen werden.