NBA: LeBron James legt Pause ein

James startet in seine 22. Saison und zieht damit mit Vince Carter gleich, der ebenfalls so viele Spielzeiten in der Liga absolvierte.

Statistiken und Spielverlauf

Ursprünglich hatte Redick geplant, das Spiel am Donnerstag als ausgedehnte Generalprobe zu nutzen und den Spielern am Freitag in San Francisco, dem zweiten Spiel einer Back-to-Back-Serie, eine Pause zu gönnen. Diese Pläne änderten sich jedoch, da sowohl James als auch Rui Hachimura (Wadenprobleme) gegen die Suns ausfielen.

Redicks Anpassungen

"Man muss alle Faktoren betrachten, und oft lebt man nicht in einer idealisierten Welt in dieser Liga, und das ist in Ordnung", sagte Redick. "Man kann die Dinge nicht immer so umsetzen, wie man es möchte, und das ist in Ordnung. Wir hatten heute eine Generalprobe – Shootaround am Spieltag, Filmsitzung, all das – und wir werden dasselbe für unser Pregame machen. Es ist das erste Mal, dass wir das in der gesamten Preseason gemacht haben. Also konnten wir trotzdem einige Dinge umsetzen, die wir wollten."