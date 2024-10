NBA: Neue Legenden in der Hall of Fame

SPORT1-AI 12.10.2024 • 14:40 Uhr Vince Carter und Chauncey Billups führen die neuen Mitglieder der Basketball Hall of Fame an. Jerry West wird als erster Mensch dreimal aufgenommen. Zukünftige Kandidaten wie Carmelo Anthony und Marc Gasol stehen im Fokus.

Die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame hat ihre neuesten Mitglieder aufgenommen. An der Spitze der 13-köpfigen Klasse stehen die ehemaligen NBA-Stars Vince Carter und Chauncey Billups. Ebenfalls in die Ruhmeshalle aufgenommen wurden die Los Angeles Lakers-Legenden Jerry West und Michael Cooper. Jerry West schreibt Geschichte, indem er als erster Mensch dreimal in die Hall of Fame aufgenommen wird, diesmal als Beitragender zum Spiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spannende Aussichten für zukünftige Klassen

Die Klasse von 2025 wird im April beim NCAA Division I Final Four in San Antonio bekannt gegeben. Da im nächsten Jahr keine sicheren Kandidaten neu wählbar sind, lohnt sich ein Blick auf die bisherigen Anwärter, die es schaffen könnten. Für die Klasse von 2026 wird Carmelo Anthony als wahrscheinlich erster Neuling auf dem Wahlzettel stehen. LaMarcus Aldridge und sein ehemaliger Brooklyn Nets-Teamkollege Blake Griffin sind ebenfalls interessante Fälle für zukünftige Aufnahmen.

Die Herausforderung der Vorhersage

Die Vorhersage von Hall of Fame-Aufnahmen ist nicht einfach, da der Prozess intransparent ist. Die Entscheidungen werden von unbekannten Komiteemitgliedern hinter verschlossenen Türen getroffen, wie ESPN's Baxter Holmes erklärt. Dennoch versuchen wir, die möglichen zukünftigen Mitglieder zu identifizieren.

Marc Gasol und andere potenzielle Kandidaten

Marc Gasol, der nach der Saison 2020-21 aus der NBA ausschied, spielte bis Januar in Spanien für den von ihm gegründeten Club Basquet Girona. Aufgrund der inkonsistenten Handhabung solcher Fälle wird Gasol wohl erst 2028 wählbar sein. Sein Bruder Pau Gasol wurde 2023 aufgenommen. Ein weiterer interessanter Kandidat ist der neue Lakers-Trainer JJ Redick, dessen Chancen stark von seinen College-Erfolgen bei Duke abhängen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Stärke von Vince Carter und Chauncey Billups

Vince Carter und Chauncey Billups führen die Klasse an, zu der auch Lakers-Legenden wie Michael Cooper und Jerry West gehören. West wird als erster sowohl als Spieler als auch als Beitragender in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Chancen von Carmelo Anthony und anderen

Carmelo Anthony, der neuntbeste Scorer der NBA-Geschichte, wird der 75. Jahrestag-Mannschaft der NBA beitreten, sobald er wählbar ist. LaMarcus Aldridge könnte ebenfalls in die Hall of Fame aufgenommen werden, da er sowohl in Bezug auf Auszeichnungen als auch auf Karrierepunkte beeindruckt hat.

Blake Griffin und die Herausforderung der Verletzungen

Blake Griffin, der Nummer-1-Pick des Drafts 2009, ist ein interessanter Fall. Obwohl seine Karriere durch Verletzungen verkürzt wurde, könnten seine College-Erfolge und der Gewinn des Slam Dunk Contests 2011 seine Chancen verbessern.

Michael Cooper und die Verteidigung

Wenn Michael Cooper es in die Hall of Fame schafft, ohne jemals ein All-Star gewesen zu sein, sollte Andre Iguodala mit seinen Erfolgen bei den Golden State Warriors eine klare Wahl sein. Iguodalas Rolle bei vier Meistertiteln, einschließlich des Finals MVP 2015, stärkt seine Chancen.

{ "placeholderType": "MREC" }

John Wall und die Unwägbarkeiten der Karriere

John Wall, ein weiterer Nummer-1-Pick, dessen Karriere durch Verletzungen beeinträchtigt wurde, hat es schwerer. Mit nur einer All-NBA-Auswahl und 647 Spielen ist seine Aufnahme unwahrscheinlich.

Kevin Johnson und die Finalisten der letzten Jahre

Kevin Johnson, der in den letzten 15 Jahren als einziger NBA-Spieler das Finale erreichte, ohne ausgewählt zu werden, könnte 2025 seine Chance bekommen. Seine Karriere war von Verletzungen geprägt, aber seine Erfolge bei UCLA und in der NBA machen ihn zu einem starken Kandidaten.

Amar'e Stoudemire und die Grenzen der Karriere

Amar'e Stoudemire, dessen Karriere durch Knieoperationen verkürzt wurde, hat dennoch gute Chancen auf die Aufnahme. Mit sechs All-Star-Teilnahmen und fünf All-NBA-Auswahlen könnte er es schaffen.

Die Bedeutung der Verteidigung

Sollte die Hall of Fame einen defensivstarken Rollenspieler auf Meisterschaftsteams belohnen wollen, wäre Horace Grant eine bessere Wahl als Michael Cooper. Seine Karriere wäre möglicherweise anders bewertet worden, wenn es damals mehr Wertschätzung für effizientes Scoring gegeben hätte.