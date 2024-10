NBA: OKC reagiert auf Hartenstein-Schock

SPORT1-AI 19.10.2024 • 21:29 Uhr Die Oklahoma City Thunder reagieren auf die Verletzung des Deutschen Isaiah Hartenstein. Sie verpflichten einen neuen Big Man.

Die Oklahoma City Thunder reagieren auf die Verletzung von Isaiah Hartenstein und verstärken ihr Team mit einem neuen Spieler. Der Big Man Alex Reese erhält einen Vertrag, wie sein Agent Billy Davis ESPN bestätigte. Reese wird zunächst mit einem nicht garantierten Kontrakt ausgestattet.

Der deutsche Basketballprofi hat sich kurz vor dem Start der neuen NBA-Saison einen Bruch in der linken Hand zugezogen. Der 26-Jährige, der sich die Verletzung am Dienstag im Test bei den Denver Nuggets zuzog, wird damit mindestens „fünf bis sechs Wochen“ ausfallen.

Hartenstein hatte im Sommer einen Mega-Vertrag bei Oklahoma City unterschrieben, über drei Jahre soll er 87 Millionen Dollar erhalten. Die Franchise startet am 24. Oktober (Ortszeit), dann wieder in Denver, in die neue Saison.

Ein ungewöhnlicher Karriereweg

Alex Reese, 25 Jahre alt, hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich, der ihn nun in die NBA führt. Nach vier College-Saisons in Alabama entschied sich Reese 2021, mit dem Basketball aufzuhören und arbeitete ein Jahr lang als Barkeeper. 2022 zog es ihn nach Luxemburg, wo er seine Basketballkarriere wieder aufnahm. In der vergangenen Saison spielte er für das G-League-Team der Portland Trail Blazers.

Bereits in der Preseason war Reese Teil der Thunder, wurde jedoch kürzlich aus dem Kader gestrichen. Nun erhält er eine neue Chance, sich in der besten Basketballliga der Welt zu beweisen. Die Thunder hoffen, dass Reese das Team in der Abwesenheit von Hartenstein unterstützen kann.

