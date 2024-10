NBA: Tatum führt Titelverteidiger Boston zum Auftaktsieg

SID 23.10.2024 • 05:53 Uhr Der amtierende Champion leitet erfolgreich seine Mission Titelverteidigung ein. Bei New York kommt ein deutscher Rookie zu Spielzeit.

Basketball-Superstar Jayson Tatum hat Rekordmeister Boston Celtics mit einer Glanzleistung zu einem Traumstart in die neue NBA-Saison geführt. Der amtierende Champion leitete am Dienstagabend (Ortszeit) durch ein 132:109 gegen die New York Knicks erfolgreich seine Mission Titelverteidigung ein, Tatum kam als bester Werfer dabei auf 37 Punkte.

Vor dem Spiel wurde in einer triumphalen Zeremonie das 18. Meisterschatfsbanner der Celtics unter das Hallendach im TD Garden gezogen - die Franchise war durch den Triumph in der Vorsaison gegen die Dallas Mavericks wieder zum alleinigen Rekordchampion der US-Profiliga aufgestiegen. In den Play-offs verloren die Celtics im vergangenen Frühjahr nur drei Spiele.

Auch beim Beginn der neuen Spielzeit unterstrich das Starensemble gleich seine großen Ambitionen. Schon im ersten Viertel gelangen den Gastgebern 43 Punkte, Tatum lieferte ein wahres Feuerwerk aus der Distanz ab - zur Halbzeit stand er bei bereits 18 Zählern durch Dreipunktwürfe. Am Ende waren es 24.

Alle Leistungsträger der Celtics spielten groß auf und ließen die Knicks, ebenfalls stark eingeschätzt, über weite Strecken des Spiels hinterherlaufen. Vier der fünf Stammspieler - Tatum, Jaylen Brown, Derrick White und Jrue Holiday - erzielten vor der Halbzeit zweistellige Punktzahlen und verhalfen dem Team zu einer souveränen 74:55-Führung zur Pause. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr.

"Ich bin wirklich stolz auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Der heutige Abend war emotional - eine Feier dessen, was wir vergangenes Jahr erreicht haben", sagte Tatum.