NBA: Vater-Sohn-Spiel muss warten

LeBron James wird im ersten NBA -Vorbereitungsspiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves nicht auf dem Feld stehen. Wie ESPN berichtet, wird der 39-Jährige aus Gründen der Erholung pausieren. Allerdings plant man, ihn im zweiten Spiel am Sonntag gegen die Phoenix Suns in der Acrisure Arena einzusetzen.

Lakers-Trainer JJ Redick erklärte, dass sowohl LeBron James als auch Anthony Davis, die nach einem ereignisreichen Sommer mit Team USA und dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris zurückkehren, an diesem Wochenende spielen werden. Redick möchte in der Vorbereitung mit verschiedenen Aufstellungen experimentieren.