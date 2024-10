NBA: Vom Slam Dunk in die Hall of Fame

SPORT1-AI 13.10.2024 • 18:48 Uhr Vince Carter wird in die Hall of Fame aufgenommen. Seine 22-jährige Karriere ist geprägt von spektakulären Dunks und Langlebigkeit. Raptors und Nets ehren ihn.

Vince Carter, bekannt als „Air Canada“, hat nach einer beeindruckenden Karriere, die 22 Saisons umfasste, seinen Platz in der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame gefunden. Nun wird Carter offiziell in die Hall of Fame aufgenommen, was den Höhepunkt einer Laufbahn darstellt, die von spektakulären Slam Dunks und bemerkenswerter Langlebigkeit geprägt war.

Carter spielte für acht Teams, darunter die Toronto Raptors und die New Jersey Nets. Als achtmaliger All-Star ist er der einzige Spieler, dessen Karriere sich über vier Jahrzehnte erstreckte. Mit 1.541 Spielen steht er an dritter Stelle der NBA-Geschichte, nur übertroffen von Robert Parish und Kareem Abdul-Jabbar. Carter wurde 1998 von den Golden State Warriors gedraftet, jedoch sofort zu den Raptors transferiert, wo er 1998/99 zum Rookie des Jahres gekürt wurde.

Die "Vinsanity"-Ära

Im Jahr 2000 gewann Carter den Slam Dunk Contest des NBA All-Star Games und beeindruckte bei den Olympischen Spielen in Sydney mit einem Dunk über den 2,18 Meter großen Frédéric Weis. Diese Leistungen festigten seinen Legendenstatus. Die Raptors werden am 2. November seine Nummer 15 hochziehen, gefolgt von den Brooklyn Nets am 25. Januar.

Carter und Tracy McGrady, die erst spät erfuhren, dass sie Cousins sind, prägten gemeinsam die NBA. McGrady erinnert sich an die Entdeckung ihrer Verwandtschaft und die gemeinsame Zeit bei den Raptors. "Es war eine unglaubliche Freude, ihn als Teamkollegen zu haben und gleichzeitig herauszufinden, dass wir verwandt sind", sagte McGrady.

Der unvergessliche Slam Dunk Contest 2000

Der Slam Dunk Contest 2000 in Oakland bleibt unvergessen. Carter eröffnete mit einem atemberaubenden 360-Grad-Dunk, der das Publikum in Staunen versetzte. Kenny Smith rief begeistert: "Gehen wir nach Hause!" Carters Performance gilt bis heute als eine der besten in der Geschichte des Wettbewerbs.

Der Wechsel von Carter zu den Nets im Jahr 2004 markierte einen Wendepunkt für das Team. Mit einem Durchschnitt von 27,5 Punkten pro Spiel führte er die Nets in die Playoffs und bildete ein starkes Duo mit Jason Kidd. Obwohl die Nets nie die Finals erreichten, veränderte Carters Ankunft die Organisation nachhaltig.

Carter begeisterte mit spektakulären Dunks, darunter ein legendärer Dunk über Alonzo Mourning in Miami. Dwyane Wade bezeichnete diesen als "Top 10 in der gesamten NBA-Geschichte". Auch in Toronto, wo er einst gefeiert wurde, zeigte er beeindruckende Leistungen und erzielte 42 Punkte in einem Spiel gegen die Raptors.