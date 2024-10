NBA: Wagner-Team verkündet 59-Millionen-Deal

Option für die Zukunft

Der neue Vertrag von Carter enthält eine Team-Option für die Saison 2028/29, wie Quellen ESPN's Tim Bontemps mitteilten. Der 25-jährige Carter ist seit seinem Wechsel von den Chicago Bulls in der Saison 2020/21 ein zentraler Bestandteil des Neuaufbaus der Magic. In der vergangenen Saison erzielte der Absolvent der University of Georgia im Schnitt 11 Punkte und 6,9 Rebounds in 25,6 Minuten Spielzeit.