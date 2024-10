NBA: Zwangspause für Doncic

Die Dallas Mavericks müssen vorerst auf ihren Starspieler Luka Doncic verzichten. Wie das NBA -Team am Mittwoch bekanntgab, wird Doncic aufgrund einer Prellung an der linken Wade mindestens eine Woche pausieren müssen. Der Vorfall ereignete sich während eines Trainings, als Doncic einen Schlag abbekam.

Kein Grund zur Sorge für Saisonstart

Trotz der Verletzung gibt es laut ESPN-Quellen keinen Grund zur Sorge, dass Doncic den Saisonauftakt gegen die San Antonio Spurs am 24. Oktober verpassen könnte. Der Slowene, der in der vergangenen Saison in das All-NBA-First-Team gewählt wurde, hat bereits Erfahrung mit ähnlichen Verletzungen. Schon in der letzten Preseason hatte er mit einer Wadenverletzung zu kämpfen, die er sich während der Mavs-Reise nach Abu Dhabi und Madrid zuzog. Doch auch damals war er rechtzeitig zum Saisonstart wieder fit.