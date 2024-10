Paolo Banchero: Historische 37-Punkte-Halbzeit für Orlando Magic

SPORT1-AI 29.10.2024 • 09:00 Uhr Paolo Banchero erzielt 37 Punkte in einer Halbzeit gegen die Pacers, stellt damit den Orlando-Rekord ein und beeindruckt mit einzigartigen Statistiken.

Paolo Banchero hat am Montagabend für Furore gesorgt, als er im Spiel gegen die Indiana Pacers (119:115) in der ersten Halbzeit 37 Punkte erzielte und damit den Rekord der Orlando Magic einstellte. Der ehemalige Rookie des Jahres und letztjährige All-Star traf 13 von 17 Würfen und zeigte damit eine beeindruckende Leistung.

Einzigartige Statistiken

Neben seinen Punkten sammelte Banchero auch sieben Rebounds und sechs Assists. Damit ist er der erste Spieler seit Beginn der detaillierten Spielaufzeichnung in der Saison 1996/97, der in einer ersten Halbzeit 35 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists erzielte. Zum Vergleich: Die Starter der Pacers kamen in der ersten Halbzeit zusammen ebenfalls auf 37 Punkte.

Bancheros 37 Punkte in einer Halbzeit stellen den Rekord von Tracy McGrady ein, der am 9. März 2003 ebenfalls 37 Punkte in der ersten Halbzeit gegen Denver erzielte. McGrady hält zudem den Franchise-Rekord für die meisten Punkte in einem Spiel mit 62 Punkten gegen die Wizards am 10. März 2004. Bancheros bisherige Karrierebestleistung lag bei 43 Punkten, die er am 3. Januar gegen Sacramento erzielte.

