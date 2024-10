Paul George verletzt: 76ers-Star fällt im Preseason-Spiel gegen Hawks aus

SPORT1-AI 15.10.2024 • 08:32 Uhr Paul George verletzt sich am linken Knie im Preseason-Spiel der 76ers gegen die Hawks. Philadelphia bangt, da auch Joel Embiid ausfällt.

Schock für die Philadelphia 76ers: Starspieler Paul George hat sich im Preseason-Sieg gegen die Atlanta Hawks am linken Knie verletzt. Der Vorfall ereignete sich im zweiten Viertel, als George versuchte, Hawks-Forward Jalen Johnson zu verteidigen. Sein linkes Bein knickte in einem unglücklichen Winkel ein und er musste das Spiel vorzeitig beenden . „Hoffentlich ist alles in Ordnung, damit er schnell wieder bei uns ist“, sagte 76ers-Coach Nick Nurse nach dem Spiel.

Verletzungssorgen bei den 76ers

George, der erst in dieser Offseason einen Vierjahresvertrag bei den 76ers unterschrieben hat, spielte erst sein zweites Preseason-Spiel für das Team. Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da Philadelphia bereits auf Center-Star Joel Embiid verzichten muss. Embiid, der in der letzten Saison aufgrund einer Knieverletzung nur 39 Spiele absolvieren konnte, wird den Rest der Preseason aussetzen, um sich für den Saisonauftakt gegen die Milwaukee Bucks am 23. Oktober vorzubereiten.

76ers planen behutsam mit George und Embiid

Die 76ers planen ohnehin, in dieser Saison vorsichtig mit der Gesundheit von George und Embiid umzugehen. Daryl Morey, Präsident der Basketball-Operationen, erklärte gegenüber ESPN, dass beide Stars „wahrscheinlich keine oder nur wenige Back-to-Back-Spiele bestreiten werden“.

Während Embiids Verletzungsgeschichte bekannt ist – er hat in den letzten acht Jahren 204 Spiele verpasst – zeigte George in der vergangenen Saison mit 74 Spielen für die Los Angeles Clippers eine bemerkenswerte Konstanz. Dies war die höchste Anzahl an Spielen, die er seit 2019 absolviert hat, nachdem er in den vier vorherigen Saisons nie mehr als 56 Spiele bestritten hatte.

