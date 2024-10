Rajon Rondo: Vom NBA-Star zum Coach bei den Milwaukee Bucks?

Rajon Rondo, ehemaliger NBA -Star und zweifacher Champion, hat sich nach seiner aktiven Karriere einem neuen Abenteuer verschrieben. Bei einem Training Camp der Milwaukee Bucks in Irvine, Kalifornien, ist er als Gasttrainer dabei. Sein früherer Coach, Doc Rivers, war einer der Hochzeitsgäste, als Rondo im Juni in Italien heiratete. Dort gab Rivers ihm eine klare Botschaft mit auf den Weg: „Komm ins Camp“, erzählte Rondo gegenüber ESPN .

Rondo plant Trainer-Karriere

In einem Bucks-Hoodie und Jogginghose gekleidet, unterstützte Rondo die Spieler während des Trainings und füllte ein Notizbuch mit handschriftlichen Beobachtungen. „Ich lerne, wie es aussieht, Teil eines Coaching-Teams zu sein“, erklärte er. Einen festen Plan hat er noch nicht. „Man sieht Leute, die direkt von der Spielerkarriere zu Head-Coaching-Jobs wechseln. Es gibt keinen festen Weg. Ich möchte so viele Informationen wie möglich sammeln.“

Rondo schaut von anderen Trainern ab

Rondos beeindruckende Karriere

Rondo war viermal NBA All-Star und führte die Liga in verschiedenen Saisons in Steals und Assists an. Er gewann NBA-Titel mit den Boston Celtics 2007-08 und den Lakers 2019-20. Derzeit arbeitet er daran, seinen Bachelor-Abschluss in Kommunikationswissenschaften an der University of Kentucky abzuschließen. "Ich habe heute Abend eine Prüfung", sagte er lachend.