Stephen Curry: Ausfallzeit bei Warriors-Star bekannt

Leichte Entwarnung für Stephen Curry: Die Golden State Warriors haben bekanntgegeben, dass das MRT von Stephen Currys verstauchtem linken Knöchel keine strukturellen Schäden aufzeigte. Die Verletzung wird als Zerrung des Peroneus-Muskels beschrieben. Curry wird am Freitag erneut untersucht und verpasst somit mindestens zwei Spiele.

Verletzung im Spiel gegen die Clippers

Curry zog sich die Verletzung knapp drei Minuten vor Ende des dritten Viertels der 112:104-Niederlage gegen die LA Clippers zu. Er versuchte, ins Spiel zurückzukehren, musste jedoch erneut das Spielfeld verlassen und ging in die Kabine. Im vierten Viertel kehrte er kurzzeitig zurück, verließ das Spiel jedoch 13 Sekunden später erneut, nachdem er mit dem Knöchel bei einer Offensivaktion abermals umknickte.

Die Verletzung ereignete sich in der Nähe der Bank von Golden State, und Curry humpelte in den Tunnel zur Kabine. Das Team bestätigte, dass er für den Rest des Abends mit einem verstauchten Knöchel ausfiel. Nach dem Spiel erklärte Trainer Steve Kerr, dass Curry die Verletzung als "leicht bis mittelschwer" beschrieb. Dennoch besteht eine gewisse Besorgnis, da der erfahrene Spieler bereits mehrfach Verstauchungen an diesem Knöchel erlitten hat.