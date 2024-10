Verletzungsschock bei den 76ers: Jared McCain fällt mit Lungenprellung aus

Die Philadelphia 76ers müssen einen Rückschlag hinnehmen. Erstrunden-Pick Jared McCain erlitt eine Lungenprellung, blieb jedoch von einer Gehirnerschütterung verschont. Dies gab das Team am Donnerstag bekannt, nachdem McCain im Preseason-Sieg gegen die Brooklyn Nets am Mittwoch verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich in den letzten Minuten des vierten Viertels, als McCain beim Zug zum Korb mit einem Verteidiger der Nets kollidierte. Dabei fiel er unglücklich auf den Boden des Wells Fargo Centers und schlug mit Kopf und Rücken hart auf. Minutenlang blieb der junge Spieler am Boden liegen, hustete und hatte offensichtlich Atemprobleme, bevor er schließlich auf die Beine kam und vom Feld begleitet wurde.

Verpasst das Preseason-Finale

McCain wurde am Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen, wird jedoch im Preseason-Finale gegen die Orlando Magic am Freitag nicht spielen. In der bisherigen Preseason zeigte der 20-Jährige starke Leistungen und erzielte im Schnitt 12,8 Punkte und 4,6 Rebounds in fünf Spielen.