Verletzungsschock bei NBA-Auftakt!

Die New Orleans Pelicans müssen lange auf ihren neuen Guard Dejounte Murray verzichten. Laut Informationen von ESPN -Insider Shams Charania hat sich Murray bei der Saisoneröffnung am Mittwochabend gegen die Chicago Bulls die linke Hand gebrochen. Trotz des 123:111-Sieges trübt diese Nachricht die Freude über den gelungenen Start.

Starker Einstand für Murray

Murray zeigte in seinem Debüt für die Pelicans eine beeindruckende Leistung. Der Neuzugang, der in der Offseason von den Atlanta Hawks nach New Orleans wechselte, erzielte 14 Punkte, verteilte 10 Assists und holte acht Rebounds. Damit reiht er sich in die Riege der Pelicans-Spieler ein, die bei ihrem Debüt mindestens 10 Assists verbuchen konnten – ein Kunststück, das zuvor nur Elfrid Payton (2018) und Baron Davis (2002) gelungen war.