Victor Wembanyama: Galaktischer NBA-Start mit Star Wars-Style

Victor Wembanyama startet galaktisch in die NBA-Saison, beeindruckt mit Star Wars-inspirierten Schuhen und starken Leistungen als Rookie of the Year.

Victor Wembanyama, der gefeierte Rookie of the Year der San Antonio Spurs, hat die Saisoneröffnung mit einem besonderen modischen Statement eingeläutet. Der Center präsentierte beim Heimspiel gegen die Houston Rockets eine spezielle Spieler-Edition des Nike Hustle GT, liebevoll „Wookiee of the Year“ genannt. Diese Schuhe sind eine Hommage an die „Wookiees“, die großen, pelzigen Wesen aus der „Star Wars“-Saga, zu denen der berühmte Chewbacca gehört.

Ein Star Wars-Fan durch und durch

Bereits in einer Episode des Podcasts "The Old Man and the Three" im Juni 2023 verriet Wembanyama seine Leidenschaft für "Star Wars". Sein Lieblingsfilm der Reihe ist "Die Rache der Sith", gefolgt von "Angriff der Klonkrieger" und "Das Imperium schlägt zurück". Im Mai stellte er sogar seine persönliche Star Wars-Starting Five zusammen, mit Chewbacca als Center und Yoda als Point Guard.

Auf dem Weg zum Erfolg

Mit beeindruckenden Durchschnittswerten von 21,4 Punkten, 10,6 Rebounds und 3,6 Blocks in seiner Rookie-Saison sicherte sich Wembanyama als sechster Spieler überhaupt einstimmig den Titel des Rookie of the Year. Doch der Saisonstart verlief holprig: Im ersten Spiel gegen die Dallas Mavericks erzielte er 17 Punkte und neun Rebounds bei einer Trefferquote von nur 27,8 Prozent.