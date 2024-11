12:0 - Cavaliers einfach nicht zu stoppen

Cleveland gewinnt in der NBA auch das zwölfte Saisonspiel und baut den Startrekord aus.

Die Cleveland Cavaliers sind in der NBA weiter nicht aufzuhalten. Das Team um Starspieler Donovan Mitchell gewann auch das zwölfte Saisonspiel, besiegte in der Nacht zum Dienstag mit die Chicago Bulls mit 119:113 und verbesserte damit seinen Startrekord. Einen solchen Run hatten zuvor erst sieben Teams aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga hingelegt, zuletzt war das den Golden State Warriors in der Saison 2015/‘16 gelungen.