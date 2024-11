30 Punkte: Nächste Gala von Franz Wagner bei Magic-Sieg

Der erneut bärenstarke Franz Wagner hat Orlando Magic zum nächsten Sieg in der NBA geführt. Mit 30 Punkten, neun Rebounds und acht Assists war der Basketball-Weltmeister beim 111:100 gegen die Detroit Pistons einmal mehr der überragende Akteur des Abends. Auch sein Bruder Moritz konnte sich als zweitbester Magic-Scorer mit 18 Punkten, sieben Rebounds und fünf Assists auszeichnen.

Der formstarke Franz Wagner, der im letzten Viertel sogar geschont wurde, erzielte somit in fünf der letzten sieben Spiele 30 oder mehr Zähler. Beim achten Erfolg des Teams aus Florida in den jüngsten neun Partien kam zudem der deutsche Rookie Tristan da Silva als Starter auf acht Punkte und sechs Rebounds. Mit der Bilanz von elf Siegen aus 18 Spielen liegt Orlando in der Eastern Conference derzeit auf Rang drei.