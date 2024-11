Atlanta Hawks ehren Dikembe Mutombo mit bewegender Tribute-Nacht

SPORT1-AI 22.11.2024 • 08:43 Uhr Die Atlanta Hawks ehren Dikembe Mutombo mit speziellen Tributen, darunter ein neues Court-Dekor und ein Halbzeitvideo, um seine Karriere und humanitäre Arbeit zu würdigen.

Die Atlanta Hawks erweisen dem Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo am Montag eine besondere Ehre mit einer Reihe von eindrucksvollen Tributen. Im Spiel gegen die Dallas Mavericks wird ein neues Court-Dekor mit Mutombos Silhouette, die seine berühmte Fingerbewegung zeigt, an der Seitenlinie der State Farm Arena hinzugefügt. Dies fällt mit einem speziellen Spielfeld zusammen, das auf die blauen und weißen City Edition Uniformen von Atlanta abgestimmt ist.

Besondere Ehrungen für einen besonderen Spieler

Die Spieler der Hawks werden spezielle Shooting-Shirts vor dem Spiel tragen, die ebenfalls Mutombos Fingerbewegung zeigen. Jedes Mal, wenn ein Hawks-Spieler einen Block erzielt, wird das ikonische "No, No, No" des Centers durch die Arena hallen. "Die Familie Mutombo möchte Tony Ressler, Jami Gertz, Grant Hill, Steve Koonin und der gesamten Organisation der Atlanta Hawks ein herzliches Dankeschön aussprechen", erklärte die Familie Mutombo in einer Pressemitteilung. "Ihre Ehrung von Dikembes unglaublicher Basketballkarriere bei den Hawks und seiner humanitären Arbeit sowohl in Atlanta als auch weltweit bedeutet uns sehr viel. Dikembe hatte eine besondere Verbindung zu den Hawks und seinen treuen Fans."

Video zeigt starken Einfluss Mutombos

In der Halbzeitpause wird ein Video gezeigt, das Mutombos „tiefgreifenden Einfluss sowohl auf als auch abseits des Spielfelds während seiner glanzvollen Karriere“ feiert. Auch die Familie Mutombo wird während der Veranstaltung geehrt. Mutombo, der im September im Alter von 58 Jahren an einem Gehirntumor verstarb, absolvierte von 1996 bis 2001 insgesamt 343 Spiele für die Franchise.