Boston Celtics: Titelverteidigung im Fokus – Empfang im Weißen Haus

SPORT1-AI 22.11.2024 • 08:56 Uhr Die Boston Celtics feiern ihre 18. NBA-Meisterschaft und planen trotz des Verkaufs der Mehrheitsanteile, unter Grousbecks Führung weiter um Titel zu kämpfen.

Die Boston Celtics stehen erneut im Rampenlicht, nachdem sie ihre rekordverdächtige 18. NBA-Meisterschaft gefeiert haben. Der Besitzer der Celtics, Wyc Grousbeck, dessen Familie derzeit den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung am Franchise vorbereitet, äußerte sich am Donnerstag optimistisch über die Zukunft des Teams. „Es ist im Gange. Es gibt großes Interesse“, sagte Grousbeck in einer Telefonkonferenz mit Reportern nach einer Zeremonie mit Präsident Joe Biden auf dem Südrasen des Weißen Hauses.

Grousbeck bleibt an Bord

Trotz des geplanten Verkaufs plant Grousbeck, das Team noch mindestens drei Jahre lang zu führen. „Der Plan ist, dass ich noch drei Jahre [verantwortlich] bleibe. Das ist festgelegt. Wir werden von dort aus weitermachen“, erklärte er. Grousbeck, der seit 2002 die Geschicke der Celtics leitet, glaubt fest daran, dass das Team auch in dieser Saison um den Titel mitspielen kann. „Ich denke, wir sind dieses Jahr Titelanwärter und können es auch in Zukunft sein, und das ist es, was mich am meisten begeistert.“

Ein besonderer Tag im Weißen Haus

Der Besuch im Weißen Haus war für Grousbeck und das Team ein besonderer Moment. „Das war ein sehr aufregender und bewegender Tag“, sagte Grousbeck. „Wir hatten nicht geplant, hierher zu kommen. Wir haben die Bannerzeremonie und den Eröffnungsabend hinter uns gebracht, und dann ging es nur noch um das Geschäft, angeführt von [Celtics-Coach Joe Mazzulla].“ Mazzulla, der als jüngster Coach seit Bill Russell mit den Celtics einen NBA-Titel gewann, möchte, dass das Team sich auf die Zukunft konzentriert. „Joe möchte nicht, dass wir uns zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Er möchte, dass wir vorwärts gehen.“

Für viele Spieler der Celtics, darunter Guard Derrick White, war der Besuch im Weißen Haus ein unvergessliches Erlebnis. „Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartet“, sagte White. „Ich habe mich darauf gefreut, und als ich dann hereinkam, war ich aufgeregter, als ich gedacht hätte.“ Besonders beeindruckt zeigte sich White vom Besuch im Oval Office: „Es war ziemlich cool, an dem Ort zu sein, an dem all die großen Entscheidungen getroffen werden.“

Präsident Biden als „Celtic“