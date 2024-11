Bronny James verletzt: Lakers-Star fraglich gegen Utah Jazz

SPORT1-AI 19.11.2024 • 08:35 Uhr Bronny James fehlt den Lakers gegen die Utah Jazz wegen einer Fersenprellung. Er spielte bisher in NBA und G League. LeBron glänzt weiter, Lakers stark gestartet.

Bronny James, der 20-jährige Sohn von NBA-Legende LeBron James, hat sich eine Prellung an der linken Ferse zugezogen und wird voraussichtlich das nächste Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz am Dienstagabend verpassen. Die Lakers hatten die Verletzung bislang nicht öffentlich gemacht, bevor sie am Montag auf dem Verletzungsbericht auftauchte.

Einsätze in der NBA und G League

Bronny James hat seit Beginn der Saison sowohl für die Lakers als auch für deren G League-Team, die South Bay Lakers, gespielt. In der NBA kam er bisher auf insgesamt 16 Minuten Einsatzzeit und erzielte dabei vier Punkte in fünf Spielen. In der G League spielte er bereits in zwei Partien ausgiebiger. Zuletzt startete er für die South Bay Lakers gegen Stockton und erzielte in 25 Minuten vier Punkte bei einer Wurfquote von 2 aus 10. Im Saisonauftaktspiel der South Bay Lakers vor acht Tagen erzielte er sechs Punkte. Bei beiden G League-Spielen waren seine Eltern im Trainingskomplex der Lakers anwesend.

Historische Momente mit LeBron

Im vergangenen Monat schrieben LeBron und Bronny NBA-Geschichte, als sie als erstes Vater-Sohn-Duo gleichzeitig in der NBA spielten, und das sogar im selben Team. Bisher hatten sie jedoch noch keine Gelegenheit, gemeinsam auf dem Spielfeld zu stehen, da Bronny's Einsatzzeiten in der NBA hauptsächlich auf die letzten Minuten bereits entschiedener Spiele beschränkt sind.

Starker Saisonstart der Lakers

Die Lakers sind mit einer beeindruckenden Bilanz von 9-4 in die Saison gestartet und haben zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen, darunter alle sechs Heimspiele. LeBron James zeigt sich in seiner rekordverdächtigen 22. NBA-Saison in Topform und erzielte vier Triple-Doubles in Folge, bevor diese Serie im Sieg gegen New Orleans am Samstag endete.

Verletzungssorgen bei den Lakers