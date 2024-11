Dämpfer für NBA-Superstar! Durant fällt aus

Die Verletzung ereignete sich beim knappen 114:113 Sieg gegen die Dallas Mavericks am Freitag. Trotz der Blessur beendete Durant das Spiel mit 26 Punkten in 37 Minuten.

Der zukünftige Hall of Famer hat einen beeindruckenden Start in die Saison hingelegt. Er erzielt durchschnittlich 27,6 Punkte bei einer Trefferquote von 55,3 Prozent aus dem Feld und 42,9 Prozent von der Dreipunktlinie. Mit 38,8 Minuten pro Spiel spielt Durant so viel wie seit der Saison 2010-11 nicht mehr.

Durant mit Führungsrolle bei den Suns

Besonders in der entscheidenden Phase der Spiele zeigt er seine Klasse: Mit ligaweit führenden 35 Punkten in der „Clutch Time“ hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Suns in dieser Saison in Spielen, die innerhalb der letzten fünf Minuten mit fünf Punkten Unterschied stehen, eine makellose 7:0 Bilanz aufweisen.