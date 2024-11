Deutscher Doppel-Kracher in der NBA - LIVE im TV und Stream

Nach dem ersten Duell gegen die Wagner-Brüder und Rookie Tristan da Silva in der Nacht auf Samstag (1.30 Uhr deutscher Zeit) folgt nicht einmal 48 Stunden später bereits das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams aus der Eastern Conference. Am Sonntagabend (21.30 Uhr) duellieren sich die deutschen Weltmeister erneut im Barclays Center, der Heimspielstätte der Nets in New York.