Draymond Green vs. Grizzlies: Emotionale Kritik entfacht Kontroverse

SPORT1-AI 20.11.2024 • 08:39 Uhr Draymond Green kritisiert die Grizzlies für ihre emotionale Reaktion auf ein Foul im Spiel und nennt Coach Jenkins „zu emotional“. Die Rivalität bleibt angespannt.

In einem hitzigen Duell zwischen den Golden State Warriors und den Memphis Grizzlies am vergangenen Freitag sorgte Draymond Green einmal mehr für Schlagzeilen. Der Star der Warriors äußerte sich kritisch zur Reaktion der Grizzlies auf einen Vorfall, bei dem er den Rookie-Center Zach Edey zu Fall brachte. Green richtete seine Kritik insbesondere an den Headcoach der Grizzlies, Taylor Jenkins, den er als „zu emotional“ bezeichnete.

Der Vorfall ereignete sich im dritten Viertel, nachdem Green den Ball bei einem Drive verloren hatte. Edey schnappte sich den Ball und spielte einen Outlet-Pass, als Greens linker Ellbogen mit Edeys rechtem Fuß in Berührung kam, was dazu führte, dass der Grizzlies-Center über Greens ausgestrecktes Bein stolperte. Die Schiedsrichter werteten das Foul zunächst als „Transition Take Foul“, doch nach einer Überprüfung durch die Liga wurde es auf ein „Flagrant 1″ hochgestuft.

Jenkins und Edey kritisieren Green

Taylor Jenkins und Zach Edey äußerten sich nach dem Spiel und forderten, dass die Aktion direkt während des Spiels als "Flagrant Foul" überprüft hätte werden sollen. Jenkins deutete an, dass Green mit dem Trip ein ungeschriebenes Gesetz der Liga gebrochen habe. "Es gibt einen Kodex in dieser Liga, und ich verstehe nicht, warum das nicht überprüft wurde", sagte Jenkins enttäuscht nach dem Spiel. Auch Edey war der Meinung, dass der Trip "definitiv kein Basketball-Move" gewesen sei.

Green kontert auf seinem Podcast

Draymond Green ließ es sich nicht nehmen, in seinem Podcast "The Draymond Green Show with Baron Davis" auf die Vorwürfe zu reagieren. "Du rennst in die Medien und beschwerst dich über ein Foul, komm schon, Bro, mit deinem 7-3 Rookie", sagte Green. "Was hast du deinem 7-3 Rookie beigebracht? Emotional zu sein und zu den Medien zu rennen, um über ein Foul zu sprechen. Wir sind Big Men. Du rennst nicht zu den Medien, um über das Foul zu sprechen, du bist ein Big Man."

Die Spannungen zwischen den Warriors und den Grizzlies sind nicht neu. Bereits in den Western Conference Halbfinals 2022 trafen die beiden Teams aufeinander, wobei die Warriors die Serie in sechs Spielen für sich entschieden. Green erinnerte daran und kritisierte Jenkins erneut: „Ihr habt janky Taylor Jenkins, der ein Softie ist. Wir haben euch in den NBA-Playoffs geschlagen, weil er zu emotional war.“

