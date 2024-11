Duell der Weltmeister: Schröder schlägt Theis

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder behauptet sich in der NBA mit den Brooklyn Nets nur hauchdünn bei den New Orleans Pelicans. Die persönliche Statistik im Vergleich mit dem Weltmeister-Kollegen fällt eindeutig aus.

Nach einem Krimi hatte Dennis Schröder im Duell der Weltmeister das bessere Ende für sich. Mit den Brookyln Nets setzte sich der deutsche Nationalmannschaftskapitän in der Basketball-Profiliga NBA bei den New Orleans Pelicans um Daniel Theis mit 107:105 durch.

Cam Thomas brachte die Gäste aus New York Kurz vor dem Ende per Freiwurf auf 107:105 nach vorn, Javonte Green hatte mit einem Dreierversuch bei acht Sekunden Restspielzeit die Chance zum Sieg für die Pels, traf aber nicht. Doppelt bitter: New Orleans setzte seine letzten acht Würfe des Spiels allesamt vorbei.