Historischer NBA-Meilenstein: Russell Westbrook erzielt 200. Triple-Double

Der Guard der Denver Nuggets, Russell Westbrook, hat am Dienstagabend in einem Sieg gegen die Memphis Grizzlies das 200. Triple-Double seiner Karriere erzielt. Der NBA-Rekordhalter für Triple-Doubles erreichte diesen Meilenstein spät in einem 122:110-Erfolg. Der 36-jährige Westbrook beendete das Spiel mit 12 Punkten, 10 Rebounds und 14 Assists. Es dauerte bis in die Schlussminuten, bis er das Kunststück vollbrachte.