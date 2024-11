Ja Morant verletzt! Memphis Grizzlies ohne Superstar

Die Memphis Grizzlies müssen vorerst auf ihren Superstar Ja Morant verzichten. Der Point Guard wird nach einer hinteren Hüftluxation sowie Verletzungen an der Beckenmuskulatur eine Weile ausfallen, wie das Team am Samstag bekanntgab.

Unglücklicher Sturz nach Kontakt mit Lakers-Spieler

„Morant wurde in der Luft von einem Lakers-Spieler destabilisiert, was dazu führte, dass er in eine extreme rechte Hüftbeugung fiel“, hieß es in der Pressemitteilung der Grizzlies.