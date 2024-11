Jae Crowder verstärkt Sacramento Kings: Erfahrung für den NBA-Aufstieg

Crowder, der bereits in der Offseason für die Kings trainierte, könnte schon beim Auswärtsspiel gegen die Minnesota Timberwolves am Mittwoch einsatzbereit sein. In der vergangenen Saison erzielte er durchschnittlich 6,2 Punkte, 3,2 Rebounds und spielte 23,1 Minuten pro Spiel für die Milwaukee Bucks. Insgesamt hat Crowder in 803 NBA-Spielen im Schnitt 9,3 Punkte und 4,2 Rebounds erzielt.