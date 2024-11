Lakers-Pleite tut doppelt weh - Sorgen um Superstar

Der vielversprechende Saisonstart der Los Angeles Lakers mit drei Siegen in Folge scheint bereits in weiter Ferne. Die 103:115-Niederlage gegen die nicht sehr hoch eingestuften Detroit Pistons am Montagabend ließ die Lakers auf eine Gesamtbilanz von 4:3 abrutschen, wobei sie auf ihrer aktuellen fünf Spiele umfassenden Auswärtstour nur einen Sieg verbuchen konnten.