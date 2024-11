LeBron James: Historisches Triple-Double in San Antonio – Lakers-Star übertrifft Karriere-Rekord

SPORT1-AI 16.11.2024 • 10:52 Uhr LeBron James erzielt sein viertes Triple-Double in Folge beim 120-115-Sieg der Lakers gegen die Spurs und stellt damit einen Franchise-Rekord ein.

Im vergangenen Jahr schrieb LeBron James NBA-Geschichte, als er zum MVP des ersten In-Season-Turniers ernannt wurde. Am Freitagabend, als die Los Angeles Lakers ihre Titelverteidigung im Turnier starteten, machte er erneut persönliche Geschichte. James erzielte die letzten vier Punkte der Lakers in einem 120:115-Sieg in der Gruppenphase gegen die San Antonio Spurs und beendete das Spiel mit 15 Punkten, 16 Rebounds und 12 Assists. Damit erzielte er sein viertes Triple-Double in Folge – die längste Serie seiner 22-jährigen Karriere.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein besonderer Abend für LeBron

Obwohl James selbst sagte, er habe "wie Mist gespielt" und sei "nicht im Rhythmus" gewesen, nachdem er nur 12 Wurfversuche genommen und sieben Ballverluste begangen hatte, zeigte er seine Vielseitigkeit. "Das Beste an meinem Spiel ist, dass ich keinen Rhythmus offensiv haben kann und trotzdem Einfluss auf das Spiel nehme", sagte James. "Ich konnte das heute Abend tun." Es war das 1.504. reguläre Saisonspiel in James' Karriere, womit er mit John Stockton für die fünftmeisten Spiele aller Zeiten gleichzog. Der 39-jährige Star überschritt zudem die Marke von 57.000 Karriere-Minuten in der regulären Saison.

Auf die Frage, ob er mehr überrascht sei, dass er seine persönliche Triple-Double-Serie in dieser Phase seiner Karriere übertroffen hat oder dass es so lange gedauert hat, antwortete James: „Wahrscheinlich, dass ich es in Saison 22 geschafft habe.“ Mit seinem 117. Karriere-Triple-Double, dem fünftmeisten aller Zeiten, zeigte er, dass er noch immer die Energie und den Einsatz hat, um auf höchstem Niveau zu spielen. „Aber es braucht auch großartige Teamkollegen auf dem Weg. Diese Assists passieren nur, wenn die Jungs ihre Würfe treffen, und ich versuche einfach, den Ball pünktlich und genau zu spielen.“

Rekorde bei den Lakers

James stellte den Franchise-Rekord der Lakers für aufeinanderfolgende Triple-Doubles ein, den Russell Westbrook (Dez. 25 bis Dez. 31, 2021) und Magic Johnson (zweimal: 28. März bis 3. Nov. 1981 und 31. März bis 5. April 1987) aufgestellt hatten. Anthony Davis führte L.A. mit 40 Punkten und 12 Rebounds an. Auch Austin Reaves (19 Punkte), Dalton Knecht (14 Punkte), D'Angelo Russell (13 Punkte) und Max Christie (11 Punkte) punkteten zweistellig. "Ich denke, wenn Bron in dieser Denkweise ist, das Spiel auf diese Weise zu dominieren, ermutigt das alle anderen, aufzutreten und Würfe zu machen", sagte Reaves.

{ "placeholderType": "MREC" }

Effizienz trotz geringerem Ballbesitz

James verzeichnet derzeit durchschnittlich 9,6 Assists – der zweithöchste Wert seiner Karriere und der drittbeste in der NBA in dieser Saison, nur hinter Nikola Jokic von den Denver Nuggets (11,7) und Trae Young von den Atlanta Hawks (11,3). James verwies auf seine 27,2%ige Nutzungsrate, die niedrigste seiner Karriere. "Der Ball ist nicht so oft in meinen Händen wie früher", sagte er. "Aber ich finde immer noch Wege, und meine Jungs finden Wege, mir den Ball zu geben, und ich kann sie entweder im Halbfeld oder im frühen Übergang finden."

Strategische Anpassungen unter Coach Redick