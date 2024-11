Lillard und Antetokounmpo sorgen für Erleichterung der Bucks

Die Topstars Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo führen ihr Team in der NBA zum Sieg.

Die Topstars Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks in der NBA zu einem Befreiungsschlag geführt. Nach zuvor sechs Niederlagen in Serie setzte sich der NBA-Champion von 2021 mit 123:100 gegen die ebenfalls schwach in die Saison gestarteten Utah Jazz durch.