Nächste furiose NBA-Gala von Franz Wagner!

Basketball-Weltmeister Franz Wagner sorgt in der NBA für den nächsten Coup der Orlando Magic. Auch sein Bruder und ein deutscher Rookie überzeugen. Jubel gibt‘s zudem für Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks.

Der Mann hat einen echten Lauf! Orlando Magic und Basketball-Weltmeister Franz Wagner befinden sich in der NBA unverändert im Höhenflug. Die Franchise aus Florida gewann in der Nacht zu Dienstag durch ein 95:84 bei den Charlotte Hornets auch das neunte Duell aus den vergangenen zehn Spielen. Wagner, in den jüngsten Partien bereits hervorragend aufgelegt, steuerte als bester Werfer seines Teams 21 Punkte, einen Rebound und sieben Assists bei.