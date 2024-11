NBA: Nächster Sieg für Wagner-Brüder - Schröder verliert

Franz Wagner avancierte mit 29 Punkten einmal mehr zum Topscorer der Magic. Sein älterer Bruder Moritz steuerte 10 Punkte bei, der deutsche Rookie Tristan da Silva kam in 21 Minuten Spielzeit auf zwei Zähler und holte neun Rebounds. Es war Orlandos siebter Sieg in dieser Spielzeit.

Schröders Nets nach der Pause desolat

Ohne Einsatz blieb Daniel Theis beim 88:106 seiner New Orleans Pelicans bei den Oklahoma City Thunder, bei denen Isaiah Hartenstein weiterhin verletzt fehlte. Für die Pelicans war es die sechste Niederlage in Folge. Oklahoma, die in Jalen Williams (31 Punkte) ihren besten Werfer hatten, führt die Western Conference mit zehn Siegen souverän an.