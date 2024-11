NBA: Niederlage für Schröder - Dallas behält die Nerven

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder erlebt mit den Brooklyn Nets unverändert eine schwer durchwachsene NBA -Saison. Der Nationalmannschaftskapitän unterlag mit seiner Franchise in der Nacht zu Samstag 98:113 bei den Philadelphia 76ers, durch die zehnte Niederlage im 16. Saisonspiel befindet sich Brooklyn weiter im unteren Drittel der Eastern Conference.

Maximilian Kleber jubelte mit den Dallas Mavericks nach einem spannenden Finish dagegen über den vierten Sieg in Folge. Die Texaner lagen bei den Denver Nuggets fast die gesamte Partie in Führung und behielten die Nerven, als das Spiel im Schlussviertel zu kippen drohte - am Ende stand ein 123:120-Erfolg. Kleber kam von der Bank auf zwei Rebounds und zwei Assists.