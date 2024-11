NBA: Peinliche LeBron-Aktion rächt sich böse

Provoziert - und dann eine ordentliche Klatsche kassiert! LeBron James hat bei der deftigen Niederlage seiner Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies in der NBA ein klassisches Eigentor geschossen.

Die Lakers gingen in Memphis am Ende mit 114:131 unter, vor allem eine Aktion von „King James“ sorgte im Nachgang für einigen Gesprächsbedarf.

LeBron provoziert Morant

Der Lakers-Superstar nutzte dabei seine körperliche Überlegenheit im Duell mit Morant, schubste diesen weg - und ließ ihn danach auch wissen, wie überlegen er sich fühlt: Als Morant, durch James‘ Schubser aus dem Gleichgewicht geraten, auf dem Boden lag, stellte sich der viermalige NBA-Champion über ihn und zeigte mit der Hand kurz über dem Parkett an, der Guard sei einfach zu klein, zu schmächtig, um ihn zu verteidigen.

Eine bekannte Geste in der NBA, gerne in ähnlichen Situationen genutzt - allerdings in James‘ Fall extrem schlecht gealtert.