NBA: Schröder überzeugt - nächste Niederlage für Orlando

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seinen Brooklyn Nets in der NBA mit einer starken Vorstellung zum vierten Saisonsieg verholfen. Der Nationalmannschaftskapitän kam beim 106:104-Heimerfolg gegen die Memphis Grizzlies auf 20 Punkte und sechs Assists und hatte damit großen Anteil am vierten Saisonsieg des Teams aus dem Big Apple. Nach acht Spielen haben die Nets, bei denen Schröder gemeinsam mit Cameron Johnson bester Werfer war, in der nordamerikanischen Profiliga eine ausgeglichene Bilanz.