NBA-Star feiert umjubelte Rückkehr

SPORT1-AI 25.11.2024 • 19:25 Uhr Kristaps Porzingis kehrt nach seiner Fuß-OP zurück und gibt sein Saisondebüt für die Boston Celtics gegen die LA Clippers. Boston hofft auf seine starke Form.

Die Boston Celtics können aufatmen: Kristaps Porzingis wird in der Nacht auf Dienstag sein Saisondebüt gegen die LA Clippers geben. Dies berichten Quellen gegenüber ESPN.

Der Lette hat sich in den letzten Wochen beeindruckend von seiner Fußoperation im Juni erholt und konnte bereits an Trainingsspielen mit den Celtics und deren NBA G League-Team, den Maine Celtics, teilnehmen. Porzingis ist absoluter Publikumsliebling in Beantown, dementsprechend laut und euphorisch dürften die Fans den Hünen empfangen.

Rehabilitation mit Erfolg

Nur fünf Monate nach seiner Operation kehrt Porzingis aufs Parkett zurück. Die Celtics hatten während seiner Reha klare Vorgaben für ihn festgelegt, um sicherzustellen, dass sein Körper im Gleichgewicht ist und die Heilung seiner Beinverletzung aus der letzten Saison unterstützt wird. Diese strategische Herangehensweise hat sich ausgezahlt, und Porzingis ist bereit, wieder voll anzugreifen.

Ein Neuzugang mit Vergangenheit

Porzingis kam in der Offseason 2023 durch einen Trade zu den Celtics und krönte sich in der vergangenen Saison erstmals zum NBA-Champion. Besonders beeindruckend war seine Rückkehr nach einer Wadenverletzung in der ersten Playoff-Runde. Er spielte in drei Partien der NBA Finals, darunter in Spiel 5, nachdem er sich in Spiel 2 eine seltene Sehnenverletzung zugezogen hatte.

Starke Leistungen in der letzten Saison