NBA: Superstar James Harden schreibt Geschichte und überholt Legende

Mitte des ersten Viertels nahm James Harden vom rechten Flügel Maß und versenkte seinen Dreier. Diese recht unspektakuläre Szene war ein historischer Moment in der NBA. Denn der Superstar der Los Angeles Clippers ist nun in der ewigen Liste der besten Distanzschützen auf Rang zwei vorgerückt.

Harden der beste Linkshänder der NBA-Historie

So bleibt lediglich Steph Curry von den Golden State Warriors mit 3.782 gelungenen Distanzwürfen unerreicht. „Ich fühle mich aber als Nummer eins. Steph zählt einfach nicht“, scherzte Harden bereits vor der Partie. Er fügte an: „Es ist wirklich riesig für mich. Ich habe Ray Ray immer bewundert. Was für ein Schütze war er! Er hat wichtige Würfe genommen und getroffen. Jetzt ein Teil dieser Legenden zu sein, ist riesig.“