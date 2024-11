NBA: Trainer-Legende Popovich erlitt Schlaganfall

NBA -Trainerikone Gregg Popovich hat am 2. November einen leichten Schlaganfall erlitten, das bestätigten die San Antonio Spurs am Mittwoch in einer Mitteilung.

Der erfahrene Trainer hat die letzten sechs Spiele verpasst, nachdem das Team zuvor von einem nicht näher benannten medizinischen Vorfall gesprochen hatte. Am Mittwoch gaben die Spurs eine Diagnose und ein Update zu Popovichs Zustand bekannt und erklärten, dass der Schlaganfall in der Arena des Teams aufgetreten sei.

„Ein genauer Zeitplan für seine Rückkehr an die Seitenlinie steht derzeit noch nicht fest. In dieser Zeit ist die Organisation der erweiterten Gemeinschaft dankbar, dass sie der Familie Popovich Privatsphäre und Raum gewährt.“

Eine Trainerlegende

Popovich ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der NBA mit 1.390 Siegen in der regulären Saison und weiteren 170 Siegen in den Playoffs, darunter fünf NBA-Titel. Er befindet sich in seiner 29. Saison, alle mit San Antonio. Der 75-jährige Popovich ist der älteste Trainer in der Geschichte der NBA. Im Jahr 2020 übertraf er die bisherige Bestmarke von Hubie Brown, der mit 71 Jahren in seinem letzten Spiel als Head Coach der Memphis Grizzlies antrat.