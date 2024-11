Offiziell: Knicks binden deutschen Rookie Hukporti

SID 05.11.2024 • 22:09 Uhr Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wurde der in Stralsund geborene Center mit einem neuen Vertrag ausgestattet.

Die New York Knicks aus der Basketball-Profiliga NBA setzen weiter auf den deutschen Rookie Ariel Hukporti. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wurde der in Stralsund geborene Center mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Zu Details machten die Knicks keine Angaben.

ESPN hatte am Montag berichtet, dass Hukporti einen Zweijahresvertrag erhalten solle. Zuvor hatte Hukporti einen Zwei-Wege-Vertrag unterschrieben, konnte also für die NBA-Franchise oder in der G League für das Farmteam Westchester Knicks auflaufen.