Paul Georges Comeback: Hoffnungsträger der 76ers kehrt gegen Suns zurück

Intensive Vorbereitung auf das Comeback

Der 34-jährige George nahm am Freitag an einem 5-gegen-5-Trainingsspiel teil und absolvierte am Sonntag in Phoenix das Mannschaftstraining. Die 76ers beginnen ihre dreiteilige Auswärtstour im Westen in Phoenix, bevor sie am Mittwoch die Clippers in Los Angeles besuchen. Dort spielte George fünf Saisons lang, bevor er im Sommer als Free Agent einen Vierjahresvertrag über 212 Millionen Dollar mit Philadelphia unterschrieb. Die Reise der 76ers endet am Freitag mit einem Spiel gegen die Los Angeles Lakers.