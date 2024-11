Riesenhype um Bronny James in der G-League

SPORT1-AI 10.11.2024 • 10:41 Uhr Bronny James startet bei den South Bay Lakers vielversprechend in die G-League. Mit seinem berühmten Namen zieht er große Aufmerksamkeit auf sich.

Seit Bronny James im Juni von den Los Angeles Lakers an 55. Stelle ausgewählt wurde, hat die Organisation auf den Start der Saison der South Bay Lakers am Samstag hingearbeitet. Während der 110:96-Sieg von South Bay über die Salt Lake City Stars im Trainingszentrum der Franchise nicht mit der Eröffnungsnacht der NBA in der Crypto.com Arena mithalten konnte, wird die Zeit, die der 20-jährige Guard in der G-League verbringt, wohl entscheidend für seine Entwicklung sein.

Ein vielversprechender Start

Es dauerte nur 43 Sekunden, bis James seine ersten Punkte in der G-League erzielte – ein 17-Fuß-Sprungwurf entlang der Grundlinie. „Ich habe einfach einen Korb gemacht“, sagte Bronny nach dem Spiel. „Der Ball kam zu mir und ich ... ja. Ich habe nicht verfehlt.“ Er beendete das Spiel mit 6 Punkten bei 2 von 9 Würfen (0 von 4 aus der Dreipunktdistanz), 4 Assists, 3 Rebounds, 2 Steals, 1 Block und 5 Turnovers in 31 Minuten – eine Leistung, die grob seine Statistiken als Freshman an der USC (4,8 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,1 Assists) und während der Preseason der Lakers (4,2 Punkte, 1,5 Rebounds und 0,3 Assists) widerspiegelt.

Unterstützung von Teamkollegen und Trainern

Quincy Olivari, der Two-Way-Guard der Lakers, der South Bay mit 28 Punkten anführte und bei Bronnys erstem Korb assistierte, lobte die Leistung des Rookies trotz der relativ unscheinbaren Statistik. „Ich war einfach glücklich, ihn draußen zu sehen und der Welt zu zeigen, dass er spielen kann“, sagte Olivari. „Ich bin ein großer Befürworter dafür, dass er ein großartiger Basketballspieler ist, und dass die Kritik, die er bekommt, unfair ist.“

South Bays Coach Zach Guthrie, der in der Offseason Dane Johnson ersetzte, hob Bronnys Verteidigung als Lichtblick hervor. „Ich denke, er hat einen großartigen Job gemacht“, sagte Guthrie. „Er hat großartig gespielt, unegoistisch, im Fluss des Spiels. Und ich dachte, wie all unsere Guards, haben wir auf hohem Niveau verteidigt. Wir haben darüber gesprochen, das Spiel zu diktieren. Sie waren in ihrer Offensive nicht komfortabel.“

Der Hype um den Namen James

Die große Aufmerksamkeit, die Bronny als Sohn von LeBron James bisher erhalten hat – „Wir wollen Bronny!“-Rufe sind bereits ein nächtliches Ereignis bei Auswärtsspielen der Lakers in dieser Saison – folgte ihm bis nach South Bay. Sein goldenes Lakers-Trikot mit der Nummer 9 und „James Jr.“ auf dem Rücken war das einzige Trikot, das im Fanshop erhältlich war. Und als die Startaufstellung von South Bay vom Stadionsprecher vorgestellt wurde, wurde Bronny als Letzter aufgerufen – eine Ehre, die normalerweise dem Star des Teams vorbehalten ist.

Prominente Unterstützung

Nicht zu vergessen, dass Lakers-Coach JJ Redick, der Vizepräsident für Basketball-Operationen und General Manager der Lakers, Rob Pelinka, sowie die Teamkollegen Anthony Davis und D‘Angelo Russell in den Courtside-Sitzen Platz nahmen, zusammen mit seinen Eltern – LeBron und Savannah – und seiner jüngeren Schwester Zhuri.

„Es ist eine der großartigen Geschichten im Basketball“, sagte Salt Lakes Coach Steve Wojciechowski. „Wenn man ihn dort draußen sieht, ist es aufregend. Es ist aufregend für die G-League und es bringt Aufmerksamkeit für unsere Liga. Und wir haben eine der besten Ligen der Welt. Vielleicht die drittbeste Liga der Welt nach der NBA und der EuroLeague. Und es sind wirklich die zukünftigen Stars des Spiels. Seine Geschichte bringt Aufmerksamkeit nicht nur für South Bay, sondern für die Liga im Allgemeinen und für die Jungs, die in der Liga spielen.“

Ein voller Erfolg

South Bay verkaufte das Spiel aus – rund 700 Tickets – nachdem es in der letzten Saison nur fünf ausverkaufte Heimspiele in 24 Spielen gab. „Ich habe den ganzen Hype gesehen, seit ich in die G-League gegangen bin“, sagte Bronny. „Es ist einfach eine erstaunliche Erfahrung für mich, rauszugehen und mein Spiel zu spielen und einige Minuten zu bekommen. Ich bin einfach begeistert davon.“

Bronny wird am Sonntag bei den Lakers für ihr Spiel gegen die Toronto Raptors sein. Das nächste Spiel von South Bay ist am Freitag auswärts gegen die Santa Cruz Warriors. Sie spielen wieder in El Segundo nächsten Sonntag gegen die Stockton Kings. Joey Buss, Präsident und CEO von South Bay, sagte, dass Bronnys Zeitplan – das Pendeln zwischen den Lakers und der G-League – nicht in Stein gemeißelt ist.