Tod einer NBA-Legende, die tief fiel - und dann viele inspirierte

Die NBA trauert um Bob Love, Frachise-Ikone der Chicago Bulls aus der Zeit vor Michael Jordan. Auch seine inspirierende Geschichte nach der Karriere bleibt in Erinnerung.

Die NBA trauert um Bob Love: Der ehemalige Star-Forward der Chicago Bulls ist am Montag im Alter von 81 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben. Love war ein dreimaliger All-Star, der neun seiner elf NBA-Saisons bei den Bulls verbrachte.

1994 wurde seine Trikotnummer 10 unter das Hallendach der Bulls gezogen und wird seitdem nicht mehr vergeben. Eine Ehre, die zuvor nur dem Hall-of-Famer Jerry Sloan zuteil kam - und nach ihm nur Michael Jordan und Scottie Pippen. „Bob ist einer der ursprünglichen großen Spieler der Bulls“, schrieb der Besitzer Jerry Reinsdorf in einer Erklärung.

„In den Hallen des United Centers hängt sein Trikot mit der Nummer 10, und seine sportlichen Errungenschaften sind für immer in der Geschichte verankert. Doch Bobs Einfluss ging weit über den Basketball hinaus“, erklärten die Bulls in einer Stellungnahme.

Love sei eine „inspirierenden Figur und leidenschaftlicher Botschafter“ für die Gemeinschaft der Bulls gewesen: „Er widmete sich wohltätigen Zwecken und berührte mit seinen motivierenden Reden unzählige Leben. Wir sind zutiefst dankbar für seine bleibenden Beiträge und sein Vermächtnis sowohl auf als auch abseits des Spielfelds in Chicago.“

Während seiner Zeit bei den Bulls von 1968 bis 1976 erzielte Love durchschnittlich 21,3 Punkte und 6,8 Rebounds in 592 Spielen. 444 stand er als Starter auf dem Parkett.

Der Weg einer Legende in die NBA

Love wurde von Cincinnati in der vierten Runde des NBA-Drafts 1965 als Spieler der Southern University in Baton Rouge, Louisiana, ausgewählt. Der 2,03 Meter große Star spielte zwei Saisons bei den Royals, bevor er im NBA-Expansion-Draft 1968 von Milwaukee ausgewählt wurde.

Doch noch im November desselben Jahres wurde er zusammen mit Bob Weiss im Austausch für Flynn Robinson nach Chicago getradet. Love wurde von 1971 bis 1973 dreimal in Folge zum All-Star gewählt und schaffte es zweimal ins All-NBA Second Team sowie dreimal ins All-Defensive Second Team.