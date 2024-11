Wagner führt Magic zum Sieg - Schröder fehlt

Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA zum nächsten Sieg geführt. Zum 123:100-Erfolg bei den Brooklyn Nets, bei denen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder aus persönlichen Gründen fehlte, steuerte Wagner 29 Punkte, acht Rebounds und acht Assists bei. Für das Team aus Florida war es der fünfte Sieg in Serie und der elfte in den vergangenen zwölf Spielen.