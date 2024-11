Zion Williamson verletzt: Pelicans-Star fällt wochenlang aus – Rückschlag für New Orleans

Die New Orleans Pelicans müssen einen herben Rückschlag verkraften. Superstar Zion Williamson hat sich eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Dies gab das Team am Samstag bekannt. Laut Informationen von ESPN -Reporter Shams Charania wird Williamson voraussichtlich mehrere Wochen pausieren müssen. Die medizinischen Untersuchungen, die am Samstagmorgen durchgeführt wurden, bestätigten die Verletzung.

Schwerer Schlag für Williamson und die Pelicans

Williamson zog sich die Verletzung im zweiten Viertel der Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers am Mittwoch zu. Er verließ das Spiel, kehrte jedoch zurück und erzielte in der zweiten Halbzeit noch 23 Punkte. Dennoch verpasste er das darauffolgende Spiel am Freitag gegen die Orlando Magic, was bereits sein viertes verpasstes Spiel in dieser Saison war.