Hartenstein mit Oklahoma im Finale um den NBA Cup

Der deutsche Center überzeugt mit 21 Punkten im Halbfinale gegen die Houston Rockets. Nun geht es in Las Vegas gegen Milwaukee um den Titel.

Im Finale am Mittwoch (2.30 Uhr MEZ) in Las Vegas trifft Oklahoma auf die Milwaukee Bucks mit dem griechischen Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo. Der Ex-Meister setzte sich im Halbfinale gegen die Atlanta Hawks 110:102 durch, Antetokounmpo schrammte mit 32 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei.