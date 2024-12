Jimmy Butler verletzt: Miami Heat-Star verlässt Spiel gegen Thunder mit Knöchelproblemen

Ein Schockmoment für die Miami Heat: Jimmy Butler verletzte sich im Spiel der NBA gegen die Oklahoma City Thunder am Freitagabend am linken Knöchel und musste das Spielfeld bereits im ersten Viertel verlassen. Wie das Team mitteilte, wurde Butler noch vor Beginn des zweiten Viertels aufgrund einer Krankheit aus dem Spiel genommen. Über den Zustand seines Knöchels gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Butler ohne Punkte, aber mit zwei Assists

Butler verließ das Spiel mit noch 4:41 Minuten auf der Uhr im ersten Viertel. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Punkte erzielt, jedoch zwei Assists verbucht. Der Star der Miami Heat, der zuletzt immer wieder in Trade-Gerüchten auftauchte, hatte erst am Montag eine herausragende Leistung gezeigt. Trotz einer Niederlage gegen die Detroit Pistons glänzte er mit 35 Punkten, 19 Rebounds, 10 Assists und vier Steals – eine der besten Vorstellungen seiner Karriere.

Unklarheit über Butlers Rückkehr

Es ist derzeit ungewiss, wie lange Butler ausfallen wird. Die Miami Heat stehen vor einem straffen Spielplan: Am Samstag geht es nach Orlando, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Brooklyn Nets am Montag, bevor sie am 26. Dezember erneut in Orlando antreten.