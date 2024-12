"King" James knackt nächsten Rekord in der NBA

Der 39-Jährige überholte in Kareem Abdul-Jabbar eine weitere Ikone.

Der 39-Jährige überholte in Kareem Abdul-Jabbar eine weitere Ikone.

Basketball-Superstar LeBron James hat den nächsten Rekord in der NBA geknackt: Der 39 Jahre alte Ausnahmekönner hat nun auch die meiste Spielzeit überhaupt in der nordamerikanischen Eliteliga absolviert. James erreichte beim 113:100-Sieg seiner Los Angeles Lakers bei den Sacramento Kings seine 57.447. Spielminute und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar, der 57.446 Spielminuten auf dem NBA-Parkett erlebte. Auf Rang vier der Rangliste liegt Dirk Nowitzki mit 51.368 Spielminuten.

Sein Geheimnis liege in der beharrlichen Trainingsarbeit, sagte James, der gegen Sacramento auf 19 Punkte kam. "Ich habe mir in der Offseason nie viel Zeit genommen", sagte er: "Mittlerweile ein bisschen mehr." James wird am Ende des Monats 40 Jahre alt, der Goldmedaillengewinner von Paris zählt aber noch immer zu den absoluten Topstars.