Klebers Mavericks verlieren trotz Aufholjagd - Doncic verletzt

Die Dallas Mavericks um den deutschen Basketball-Profi Maximilian Kleber haben trotz einer beherzten Aufholjagd einen ersten Weihnachtstag mit gleich zwei Rückschlägen erlebt. Die Texaner unterlagen den Minnesota Timberwolves in der Neuauflage des Western-Conference-Finals der NBA-Vorsaison in der eigenen Halle 99:105, dazu erlitt Starspieler Luka Doncic gegen Ende des zweiten Viertels eine Zerrung in der linken Wade.