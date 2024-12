Verletzungsschock: Wagner gibt emotionale Einblicke

Moritz Wagner gibt nach seiner schweren Verletzung einen emotionalen Einblick in seine Gefühlswelt.

Moritz Wagner gibt nach seiner schweren Verletzung einen emotionalen Einblick in seine Gefühlswelt.

Für Moritz Wagner fühlt sich seine schwere Knieverletzung wie „die Hölle“ an - dennoch blickt der Weltmeister optimistisch nach vorne. Es sei natürlich „emotional, weil man merkt, dass man eine Zeit lang nicht mehr Basketball spielen kann“, sagte der NBA-Star am Montag, nachdem er beim Sieg der Orlando Magic gegen die Miami Heat (121:114) am Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten hatte.